Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ

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Украинская сторона обстреливает Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. В МЧС призвали местных жителей по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.
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