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Гранаты с химическими веществами обнаружили на брошенных позициях ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Ручные химические гранаты и самодельные химические гранаты, предназначенные для сбросов с БПЛА, были найдены на брошенных позициях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат».
По его словам, состав этих боеприпасов пока не изучен.
«<…> это может быть и фосфор, могут быть и другие зажигательные смеси… Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета», — цитирует слова командира РИА Новости.
Кроме этого, при обследовании позиций были обнаружены переделанные под сброс с беспилотников дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как рассказал командир сводного отряда разминирования, эти химические средства могут иметь удушающий эффект, они могли использоваться украинскими боевиками не только против бойцов ВС РФ, но и против гражданского населения.

Напомним, что сводный отряд МЧС РФ приступил к очистке освобождённых территорий Курской области от взрывоопасных предметов.

О том, что операция по освобождению региона от украинских боевиков завершилась, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля.

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#бпла
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#курская область
Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области
RT узнал о последствиях удара ВСУ по Льгову Курской области
23 мая 2025, 09:54

Фото: iStock/Standart

Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области. Об этом информирует RT.
По словам местных жителей, они слышали около трех прилётов. Четвертый, как утверждает одна из женщин, был где-то вдалеке.

«Стекла повылетели. В соседнем доме там женщину ранило и ребёнка. У женщины что-то с поясницей», — цитирует RT собеседницу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Новые атаки ВСУ на Москву, попытки прорыва в Курской области, освобождение села под Торецком: последние новости СВО
23 мая 2025, 09:21

Фото: iStock/ zabelin

На утро 23 мая ситуация на фронтах остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, активно используя артиллерию, авиацию и беспилотники. В ответ ВСУ наносят удары по приграничным территориям России и пытаются контратаковать. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Массированные атаки БПЛА 23 мая

Атаки украинских беспилотников на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались Москва, Елец, Липецкая область, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.

В Москве рейсы перенаправляют в запасные аэропорты, в Ельце обломки дронов вызвали пожар и потребовали эвакуации в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди которых двое — дети.

Курская область

Украинская колонна, состоящая из трёх боевых машин пехоты (БМП), включая американскую «Брэдли», и одного бронетранспортёра «Страйкер», выдвинулась из села Павловка (Сумская область, Украина) в сторону посёлка Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Российские войска быстро обнаружили и уничтожили колонну на марше с помощью артиллерийских ударов, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.

Кроме того, в окрестностях приграничных населённых пунктов Рыжевка и Павловка, а также в лесных массивах между сёлами Речки и Бондаревщина (Сумская область), российские силы провели серию атак по позициям ВСУ. На Тёткинском и Глушковском направлениях за сутки было уничтожено 16 единиц украинской военной техники, включая бронемашины и транспортные средства. Российские войска продолжают контролировать приграничную территорию, предотвращая прорывы.

В российском городе начался пожар после падения обломков дрона
В российском городе начался пожар после падения обломков дрона

Херсонское направление

Линия фронта остаётся стабильной. Российские подразделения предотвратили попытку диверсии со стороны ВСУ, уничтожив две вражеские лодки на водных путях. В результате обстрела Каховки повреждена больница, один человек ранен.

Запорожское направление

Продолжаются позиционные бои с активным применением дронов. Российские войска наносят точные удары по пунктам управления беспилотниками и станциям РЭБ противника, снижая его технические возможности.

Торецкое направление

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новой Полтавки западнее Торецка. ВСУ перебрасывают резервы для удержания линии Шевченко Первое – Попов Яр – Полтавка – Русин Яр, где идут ожесточённые встречные бои. Российские дроны нарушают логистику противника в районе Константиновки и Дружковки. Севернее Торецка активизировались бои в районе Дылеевки.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev


Часовоярское направление

Значительных изменений нет, но в юго-западной части города продолжаются бои. Российские войска добились тактических успехов к северу от Часова Яра, однако детали пока не уточняются.

Северское направление

Основные бои ведутся за Верхнекаменское. Стороны активно применяют артиллерию и дроны. Большая часть села остаётся в «серой зоне», что говорит о высокой интенсивности боевых действий.

Краснолиманское направление

Позиционная борьба продолжается в районах Колодезей и Редкодуба. Российские войска сохраняют инициативу, но прорывов пока нет.

Купянское направление

Российские силы наносят удары артиллерией и авиабомбами (ФАБ) по позициям ВСУ в Купянске-Узловом и западнее плацдарма в Заосколье. Противник несёт потери, но пытается укрепить оборону.

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Харьковское направление

Российские войска закрепились в восточной части Волчанска и продвигаются в районе Волчанских Хуторов. ВСУ пытаются стабилизировать фронт, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.

Угледарское направление

Ожесточённые бои идут в Новополе и Зелёном Поле, где под контролем ВС РФ находится около трети территории. Эти сёла имеют стратегическое значение, находясь вблизи стыка трёх областей. Восточнее Фёдоровки идут тяжёлые бои в направлении Комара. В Отрадном российские силы вошли в южную и восточную части, начав штурм. ВСУ контратакуют с использованием бронетехники, неся потери.

Покровское направление

Российские войска ведут активные бои в Новосергеевке и Новониколаевке, освободив около трети территории. Локальный прорыв в Днепропетровскую область может перерасти в более масштабное наступление. Планируются удары в районе Зелёного Поля, Орехово, западнее Котляровки и севернее Новониколаевки. Продолжаются бои в Удачном, Котлино и Зверево. ВС РФ восстановили контроль над Бельгийкой и продвигаются в направлении Чунишино. На восточном фланге идёт зачистка территории между Елизаветовкой, Малиновкой и Мирноградом.

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Над регионами России уничтожили 112 украинских БПЛА
23 мая 2025, 08:09

Фото: iStock/aapsky

Силы ПВО с 20:00 22 мая ликвидировали 112 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 24 дрона уничтожили над территорией Московского региона, 22 — над территорией Республики Крым, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской областью, по восемь — над Орловской и Брянской областями, шесть — над Рязанской областью, пять — над Калужской областью, по три — над Белгородской и Ивановской областями, два — над Владимирской областью, по одному — над территорией Воронежской и Липецкой областей. Иных подробностей в Минобороны России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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В Ельце Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом
Артамонов: из-за падения обломков БПЛА на дом в Ельце пострадали 20 квартир
23 мая 2025, 06:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ельце обломки сбитого беспилотника повредили 20 квартир в жилом доме. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«Одна из них (квартир) пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления», — пояснил Артамонов.
Однако проживавший там мужчина не пострадал. По словам главы региона, гражданина временно разместили у родственников.

В России пообещали скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ
В России пообещали скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ
Артамонов пообещал оказать всю необходимую помощь в восстановлении жилья, включая ремонт поврежденных помещений.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы в результате падения беспилотника и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.

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В России пообещали скорый и масштабный ответ на удары беспилотников ВСУ
Полковник Ходаренок предрек скорый и масштабный ответ на удары дронов ВСУ по РФ
23 мая 2025, 06:08

Фото: iStock/Nastco

Военный обозреватель «Газеты.Ru» и полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил о неизбежном масштабном ответе России на частые атаки беспилотников ВСУ в последние дни.
Ссылаясь на данные о работе ПВО на территории РФ, Ходаренок отметил, что с вечера 20 мая до утра 22 мая над территорией страны было уничтожено 485 дронов. Из этого числа 63 украинских БПЛА были устранены над Московской областью.

Ходаренок подчеркнул, что ответные действия РФ будут значительно мощнее атак ВСУ.

Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву
Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву
«Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины», — заключил он.
По его мнению, украинская ПВО, испытывающая дефицит ракет для комплексов Patriot и других систем, не способна эффективно защитить Киев и ключевые объекты.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 мая восемь человек получили травмы из-за падения на территории РФ сбитого БПЛА ВСУ и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.

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