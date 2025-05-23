Гранаты с химическими веществами обнаружили на брошенных позициях ВСУ в Курской области

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Ручные химические гранаты и самодельные химические гранаты, предназначенные для сбросов с БПЛА, были найдены на брошенных позициях ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат».
По его словам, состав этих боеприпасов пока не изучен.
Напомним, что сводный отряд МЧС РФ приступил к очистке освобождённых территорий Курской области от взрывоопасных предметов.
О том, что операция по освобождению региона от украинских боевиков завершилась, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля.
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«<…> это может быть и фосфор, могут быть и другие зажигательные смеси… Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета», — цитирует слова командира РИА Новости.Кроме этого, при обследовании позиций были обнаружены переделанные под сброс с беспилотников дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Как рассказал командир сводного отряда разминирования, эти химические средства могут иметь удушающий эффект, они могли использоваться украинскими боевиками не только против бойцов ВС РФ, но и против гражданского населения.
Напомним, что сводный отряд МЧС РФ приступил к очистке освобождённых территорий Курской области от взрывоопасных предметов.
О том, что операция по освобождению региона от украинских боевиков завершилась, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля.
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Анастасия Чубина