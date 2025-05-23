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Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области. Об этом информирует RT.
По словам местных жителей, они слышали около трех прилётов. Четвертый, как утверждает одна из женщин, был где-то вдалеке.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Стекла повылетели. В соседнем доме там женщину ранило и ребёнка. У женщины что-то с поясницей», — цитирует RT собеседницу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова