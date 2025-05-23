Стали известны последствия удара ВСУ по Льгову Курской области

На утро 23 мая ситуация на фронтах остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, активно используя артиллерию, авиацию и беспилотники. В ответ ВСУ наносят удары по приграничным территориям России и пытаются контратаковать. Подробности читайте в материале «Радио 1».