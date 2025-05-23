Новые атаки ВСУ на Москву, попытки прорыва в Курской области, освобождение села под Торецком: последние новости СВО

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На утро 23 мая ситуация на фронтах остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, активно используя артиллерию, авиацию и беспилотники. В ответ ВСУ наносят удары по приграничным территориям России и пытаются контратаковать. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Массированные атаки БПЛА 23 маяАтаки украинских беспилотников на российские регионы продолжаются третий день подряд. Под ударами оказались Москва, Елец, Липецкая область, Льгов в Курской области и Тульская область. Всего в небе над этими регионами было сбито 112 дронов, из которых 24 — над Московской областью. В результате атак в нескольких регионах России пострадали гражданские лица.
В Москве рейсы перенаправляют в запасные аэропорты, в Ельце обломки дронов вызвали пожар и потребовали эвакуации в промышленной зоне. В Льгове повреждены 30 частных домов, 16 человек получили ранения, среди которых двое — дети.
Курская областьУкраинская колонна, состоящая из трёх боевых машин пехоты (БМП), включая американскую «Брэдли», и одного бронетранспортёра «Страйкер», выдвинулась из села Павловка (Сумская область, Украина) в сторону посёлка Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Российские войска быстро обнаружили и уничтожили колонну на марше с помощью артиллерийских ударов, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.
Кроме того, в окрестностях приграничных населённых пунктов Рыжевка и Павловка, а также в лесных массивах между сёлами Речки и Бондаревщина (Сумская область), российские силы провели серию атак по позициям ВСУ. На Тёткинском и Глушковском направлениях за сутки было уничтожено 16 единиц украинской военной техники, включая бронемашины и транспортные средства. Российские войска продолжают контролировать приграничную территорию, предотвращая прорывы.
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Херсонское направлениеЛиния фронта остаётся стабильной. Российские подразделения предотвратили попытку диверсии со стороны ВСУ, уничтожив две вражеские лодки на водных путях. В результате обстрела Каховки повреждена больница, один человек ранен.
Запорожское направлениеПродолжаются позиционные бои с активным применением дронов. Российские войска наносят точные удары по пунктам управления беспилотниками и станциям РЭБ противника, снижая его технические возможности.
Торецкое направлениеМинобороны РФ сообщило об освобождении Новой Полтавки западнее Торецка. ВСУ перебрасывают резервы для удержания линии Шевченко Первое – Попов Яр – Полтавка – Русин Яр, где идут ожесточённые встречные бои. Российские дроны нарушают логистику противника в районе Константиновки и Дружковки. Севернее Торецка активизировались бои в районе Дылеевки.
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Часовоярское направлениеЗначительных изменений нет, но в юго-западной части города продолжаются бои. Российские войска добились тактических успехов к северу от Часова Яра, однако детали пока не уточняются.
Северское направлениеОсновные бои ведутся за Верхнекаменское. Стороны активно применяют артиллерию и дроны. Большая часть села остаётся в «серой зоне», что говорит о высокой интенсивности боевых действий.
Краснолиманское направлениеПозиционная борьба продолжается в районах Колодезей и Редкодуба. Российские войска сохраняют инициативу, но прорывов пока нет.
Купянское направлениеРоссийские силы наносят удары артиллерией и авиабомбами (ФАБ) по позициям ВСУ в Купянске-Узловом и западнее плацдарма в Заосколье. Противник несёт потери, но пытается укрепить оборону.
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Харьковское направлениеРоссийские войска закрепились в восточной части Волчанска и продвигаются в районе Волчанских Хуторов. ВСУ пытаются стабилизировать фронт, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.
Угледарское направлениеОжесточённые бои идут в Новополе и Зелёном Поле, где под контролем ВС РФ находится около трети территории. Эти сёла имеют стратегическое значение, находясь вблизи стыка трёх областей. Восточнее Фёдоровки идут тяжёлые бои в направлении Комара. В Отрадном российские силы вошли в южную и восточную части, начав штурм. ВСУ контратакуют с использованием бронетехники, неся потери.
Покровское направлениеРоссийские войска ведут активные бои в Новосергеевке и Новониколаевке, освободив около трети территории. Локальный прорыв в Днепропетровскую область может перерасти в более масштабное наступление. Планируются удары в районе Зелёного Поля, Орехово, западнее Котляровки и севернее Новониколаевки. Продолжаются бои в Удачном, Котлино и Зверево. ВС РФ восстановили контроль над Бельгийкой и продвигаются в направлении Чунишино. На восточном фланге идёт зачистка территории между Елизаветовкой, Малиновкой и Мирноградом.
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Анастасия Хохлова