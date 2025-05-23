Над регионами России уничтожили 112 украинских БПЛА

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Силы ПВО с 20:00 22 мая ликвидировали 112 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 24 дрона уничтожили над территорией Московского региона, 22 — над территорией Республики Крым, 18 — над Тульской областью, 11 — над Курской областью, по восемь — над Орловской и Брянской областями, шесть — над Рязанской областью, пять — над Калужской областью, по три — над Белгородской и Ивановской областями, два — над Владимирской областью, по одному — над территорией Воронежской и Липецкой областей. Иных подробностей в Минобороны России не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова