«Вашими бы устами да мед пить»: Путин сделал заявление о конфликте на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российская сторона стремится завершить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«У нас в народе говорят: «Вашими бы устами да мед пить». Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине», — сказал глава государства, прокомментировав вопрос о возможном завершении боевых действий в грядущем году.Перед этим Владимир Путин поздравил российские семьи с наступающим новым годом, подчеркнув приоритетную цель России. Кремль опубликовал телеграмму российского лидера. В ней говорится о том, где в человека закладываются понятия нравственности и любви к своей Родине. Подробнее в материале «Радио 1».
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