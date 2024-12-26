«Вашими бы устами да мед пить»: Путин сделал заявление о конфликте на Украине

Поскольку Украина потеряла еще один американский истребитель F-16, можно говорить о снижении угрозы для российской стороны, заявил «Ленте.ру» аналитик Алексей Леонков. Он подчеркнул, что украинские пилоты обучены, но летать им не на чем.