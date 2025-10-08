«Грандиозный блеф»: В РФ оценили слова Трампа о передаче Tomahawk Украине

08 октября 2025, 15:34

Политолог Мезюхо: дискуссия вокруг Tomahawk похожа на блеф со стороны США

Фото: iStock/donfiore

США не приняли окончательного решения по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. Так считает политолог Иван Мезюхо.





Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что решение о передаче Tomahawk Украине уже принято, однако детали уточнять не стал.





«Вообще вся эта дискуссия вокруг этих ракет иногда похожа на грандиозный блеф со стороны президента США Дональда Трампа, который пытается коммуницировать с Россией с позиции силы. Подобная дипломатическая и милитаристская нахрапистость никак не отменит цели российской специальной военной операции», — заявил Мезюхо в беседе с RT.

«Об этом сейчас много говорят и в Америке, и в Европе. Получается, что в данном случае американцы и европейцы действуют заодно. Их позиция по Украине достаточно консолидированная. Западная пресса сейчас много пишет о ядерной войне и рисках. Общественное мнение готовят к дальнейшей эскалации», — пояснил эксперт.