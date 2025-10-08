«Грандиозный блеф»: В РФ оценили слова Трампа о передаче Tomahawk Украине
Политолог Мезюхо: дискуссия вокруг Tomahawk похожа на блеф со стороны США
США не приняли окончательного решения по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. Так считает политолог Иван Мезюхо.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что решение о передаче Tomahawk Украине уже принято, однако детали уточнять не стал.
«Вообще вся эта дискуссия вокруг этих ракет иногда похожа на грандиозный блеф со стороны президента США Дональда Трампа, который пытается коммуницировать с Россией с позиции силы. Подобная дипломатическая и милитаристская нахрапистость никак не отменит цели российской специальной военной операции», — заявил Мезюхо в беседе с RT.
Он также выразил мнение, что ракетам Tomahawk будет нанесён репутационный ущерб, если они попадут в ВСУ, поскольку ВС РФ будут легко их сбивать.
Политолог также не исключил, что в окружении Трампа есть люди, которые отговаривают его от передачи Tomahawk Украине.
В свою очередь социолог Евгений Копатько сказал Общественной Службе Новостей, что заявления Трампа о поставках крылатых ракет Киеву указывают на продолжение эскалации конфликта.
«Об этом сейчас много говорят и в Америке, и в Европе. Получается, что в данном случае американцы и европейцы действуют заодно. Их позиция по Украине достаточно консолидированная. Западная пресса сейчас много пишет о ядерной войне и рисках. Общественное мнение готовят к дальнейшей эскалации», — пояснил эксперт.
Он также добавил, что Европа на сегодняшний день стремительно перевооружается и готова потратить на войну огромные деньги.
Часть европейского населения не хочет войны, элиты, как никогда, объединились против России, заключил Копатько.