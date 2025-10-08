Обсуждение возможных поставок в ВСУ ракет Tomahawk объяснили успехами ВС РФ
Запад обсуждает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, что свидетельствует о том, что Россия побеждает в конфликте. Об этом пишет The National Interest (TNI).
Издание называет такие разговоры «несомненной эскалацией» и утверждает, что они раскрывают реальность, о которой Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не говорить.
«Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают», — отмечается в материале.
Авторы призывают западных лидеров стремиться к мирному урегулированию, а не вести борьбу «до последнего украинца». Они указывают, что граждан республики осталось «гораздо меньше», чем предполагают в Брюсселе и Вашингтоне, и у Киева иссякают возможности сдерживать российские силы.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на территории Украины. В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что решение предоставить ВСУ такие ракеты «выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России».