08 октября 2025, 13:26

TNI: На Западе заговорили о поставке Tomahawk в ВСУ, так как ВС РФ побеждают

Фото: istockphoto/IherPhoto

Запад обсуждает передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, что свидетельствует о том, что Россия побеждает в конфликте. Об этом пишет The National Interest (TNI).





Издание называет такие разговоры «несомненной эскалацией» и утверждает, что они раскрывают реальность, о которой Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не говорить.





«Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают», — отмечается в материале.