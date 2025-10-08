Стали известны детали плана Трампа по поставкам ВСУ Tomahawk
Президент США Дональд Трамп может сначала поставить крылатые ракеты Tomahawk в качестве давления на Россию, а затем нарастить поставки, если результат его не устроит. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники.
По словам близких к Белому дому информаторов, Трамп намеревается отправить вооружения в «очень ограниченном количестве», используя это как рычаг, чтобы вынудить своего российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским.
Если же переговоры не состоятся «из-за отказа Кремля», поставки могут расширить.
Ранее сам Трамп заявлял, что решение о предоставлении Tomahawk Украине практически принято, однако не раскрыл подробности.
