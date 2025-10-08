Стали известны детали плана Трампа по поставкам ВСУ Tomahawk

08 октября 2025, 11:21

El Mundo: Трамп может отправить ракеты Tomahawk в ВСУ для давления на РФ

Фото: istockphoto/bpawesome

Президент США Дональд Трамп может сначала поставить крылатые ракеты Tomahawk в качестве давления на Россию, а затем нарастить поставки, если результат его не устроит. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники.