Граждан Казахстана призвали покинуть Харьковскую и Одесскую области Украины

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Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины, сообащется в Telegram-канале ведомства.
«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», – сообщили в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что граждане Казахстана могут покинуть территорию Украины через Польшу и Молдову, причем в последнем случае им не требуется виза.
Ранее МИД Украины Дмитрий Клуба допустил возможность проведения с Россией переговоров и обсуждения «формулы мира».
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