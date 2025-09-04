Гражданин Британии принял православие и отправился на СВО в составе ВС РФ

04 сентября 2025, 22:40

Фото: iStock/ikholwadia

Британский гражданин принял православие и отправился в зону проведения спецоперации на Украине в составе ВС РФ. Об этом сообщает RT.





По данным издания, ранее британец был во многих странах Европы и Азии. Однако, по его словам, нигде нет таких отзывчивых людей, как в России.





«Многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы с себя последнюю рубашку снять!» — приводит RT слова бойца.

«Конечно, я могу погибнуть, но верю в то, что такая жертва не будет напрасной», — заключил военный.