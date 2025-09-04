Гражданин Британии принял православие и отправился на СВО в составе ВС РФ
Британский гражданин принял православие и отправился в зону проведения спецоперации на Украине в составе ВС РФ. Об этом сообщает RT.
По данным издания, ранее британец был во многих странах Европы и Азии. Однако, по его словам, нигде нет таких отзывчивых людей, как в России.
«Многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы с себя последнюю рубашку снять!» — приводит RT слова бойца.
Он также пояснил, что покинул родину из-за политики, которая не соответствует интересам страны. В России у мужчины есть друг, который познакомил его с основами православия, рассказал о «русских храмах и русском народе».
На сегодняшний день британец изучает русский язык и понимает некоторые команды.
«Конечно, я могу погибнуть, но верю в то, что такая жертва не будет напрасной», — заключил военный.