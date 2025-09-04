Российский боец раскрыл, что иностранцы в рядах ВСУ гибнут при бегстве с позиций в ДНР
На Константиновском направлении иностранные наемники, которые сражаются в рядах ВСУ, часто пытаются покинуть свои позиции. Они гибнут при попытке бегства, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода группировки войск «Южная» с позывным «Ахи».
По его словам, российские штурмовики неоднократно находили на захваченных позициях ВСУ следы пребывания таких иностранных наемников.
«Польские приспособления для автоматов, еду – ту же колумбийскую сгущенку. Продукты питания разные, натовские бронежилеты, оружие – разбитые М-16, пулемёты», — перечислял «Ахи».
Командир отметил, что среди ликвидированных иностранцев встречались и темнокожие. Он также пояснил, что наемники редко готовы «стоять до конца». В случаях, когда ВСУ начинали сдавать позиции, эти люди первыми убегали с линии фронта.
«Ахи» раскрыл, что между найденными ВС РФ телами украинцев и иностранных наемников, которые были ликвидированы в битве, обычно можно заметить одно ключевое различие. Украинские солдаты находятся на своих позициях, видно, что до последнего «чем-то занимались». При этом тела наемников обычно повернуты в сторону — повернулись спиной к российским бойцам, убегали.
Ранее в пресс-службе Минобороны России неоднократно заявляли, что иностранные наемники на Украине несут значительные потери и массово оставляют позиции, не справляясь с интенсивностью боев.