04 сентября 2025, 05:23

РИАН: Иностранных наемников ВСУ ликвидируют под Константиновкой при бегстве с позиций

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На Константиновском направлении иностранные наемники, которые сражаются в рядах ВСУ, часто пытаются покинуть свои позиции. Они гибнут при попытке бегства, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода группировки войск «Южная» с позывным «Ахи».





По его словам, российские штурмовики неоднократно находили на захваченных позициях ВСУ следы пребывания таких иностранных наемников.





«Польские приспособления для автоматов, еду – ту же колумбийскую сгущенку. Продукты питания разные, натовские бронежилеты, оружие – разбитые М-16, пулемёты», — перечислял «Ахи».