Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Вознесенске

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по складу БПЛА и боеприпасов, который находится рядом с железнодорожным вокзалом в городе Вознесенск Николаевской области Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Лебедева, склад стройматериалов является бизнесом местного мэра Величко. По неподтвержденным данным, в момент удара на складе находились военные офицеры и местные чиновники.
Отмечается, что мэр Вознесенска может быть ранен. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Отмечается, что мэр Вознесенска может быть ранен. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова