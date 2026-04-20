Туапсе подвергся очередной массированной атаке БПЛА, есть погибший и пострадавший

Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ, один человек погиб и один пострадал

Фото: iStock/Terry Papoulias

В Туапсе при массированной атаке беспилотников погиб мирный житель, ещё один мужчина оказался ранен. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.





В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили, что этой ночью Туапсе подвергся очередной массированной атаке украинских БПЛА. Обломки дронов упали на территории города. Они повредили остекление в нескольких зданиях: начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме. Также фрагменты задели газовую трубу. На местах падения обломков в настоящий момент работают оперативные и специальные службы.





«Получаю оперативные доклады от главы муниципалитета Сергея Бойко о ситуации. В морском порту произошло возгорание», — отметил Кондратьев.