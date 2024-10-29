Гребец сборной Украины из полка «Азов» ликвидирован в зоне СВО

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В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по академической гребле Даниила Егорова. Об этом пресс-служба украинского Министерства молодёжи и спорта сообщает в своём Telegram-канале.
Отмечается, что боец погиб 28 октября в районе населённого пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он состоял в рядах полка «Азов»*, куда вступил сразу после начала СВО.
Даниил Егоров был бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 2017 года. Также он был вице-чемпионом первенства континента до 23 лет в 2019 году.
Спортсмен погиб в возрасте 24 лет.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Даниил Егоров был бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 2017 года. Также он был вице-чемпионом первенства континента до 23 лет в 2019 году.
Спортсмен погиб в возрасте 24 лет.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Анастасия Чинкова