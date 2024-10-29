MWM: ВСУ потеряли две трети переданных Киеву танков Abrams

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Украинские войска несут значительные потери в боевой технике в ходе противостояния с Россией. Например, российские военные вывели из строя уже две трети переданных Украине танков M1A1 SA Abrams производства США.
Потери бронированных машин этой модели оценили аналитики американского журнала Military Watch Magazine. В публикации обращается внимание на захват российскими бойцами очередного Abrams 47-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Покровска. Авторы материала отмечают, что уже несколько танков M1A1 стали трофеями российской армии. Большинство же этих машин уничтожено либо выведено из строя.
Всего на Украину был отправлен 31 танк Abrams, пишут авторы статьи. Более 20 из них уничтожены, выведены из строя либо захвачены неповреждёнными, что ещё хуже. Эксперты отмечают, что чаще всего эти танки были поражены управляемыми артиллерийскими снарядами либо дронами-камикадзе.
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Александр Бойцов