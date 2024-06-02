Греческий инструктор в Киеве уже обучает украинцев управлять F-16

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Первый офицер ВВС Греции уже находится на Украине в качестве инструктора украинцев по управлению истребителей F-16. Об этом сообщает информационный портал defence-point.gr.
В публикации отмечается, что греческие ВВС за почти четыре десятилетия накопили огромный опыт в оперативном использовании данного типа истребителя в связи с постоянной агрессией со стороны Турции.
Присутствие офицера в Киеве является частью «Коалиции по обучению F-16», которая была создана 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.
Изначально в этой коалиции числились 11 стран-членов НАТО. Однако 21 августа 2023 года в ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский объявил о присоединении Греции к коалиции.
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Присутствие офицера в Киеве является частью «Коалиции по обучению F-16», которая была создана 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.
Изначально в этой коалиции числились 11 стран-членов НАТО. Однако 21 августа 2023 года в ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский объявил о присоединении Греции к коалиции.
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Анастасия Чинкова