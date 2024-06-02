Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Греческий инструктор в Киеве уже обучает украинцев управлять F-16

Греческий инструктор в Киеве уже обучает украинцев управлять F-16

Defence-point: пилот ВВС Греции обучает украинцев управлению F-16 в Киеве
02 июня 2024, 16:29
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Первый офицер ВВС Греции уже находится на Украине в качестве инструктора украинцев по управлению истребителей F-16. Об этом сообщает информационный портал defence-point.gr.
В публикации отмечается, что греческие ВВС за почти четыре десятилетия накопили огромный опыт в оперативном использовании данного типа истребителя в связи с постоянной агрессией со стороны Турции.

Присутствие офицера в Киеве является частью «Коалиции по обучению F-16», которая была создана 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.



Изначально в этой коалиции числились 11 стран-членов НАТО. Однако 21 августа 2023 года в ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский объявил о присоединении Греции к коалиции.

Читайте также:

Зеленский «засветил» лица будущих пилотов истребителей F-16

Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16

В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине
#истребитель f-16
#украина
#греция
#лётчик
#обучение
Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
02 июня 2024, 16:35

Фото: istockphoto/aapsky

На Украине сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры в одном из городов. При этом украинские Военно-морские силы не уточнили, о каком именно городе идёт речь.
Известно только, что портовая инфраструктура была повреждена в результате ракетных ударов российской стороны, передаёт ТАСС. Характер и степень повреждений также не уточняется. Велика вероятность, что речь идёт об Одессе.

Ранее в воскресенье 2 июня воздушная тревога объявлялась в Одесской области. Мэр областной столицы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. Позднее в украинских средствах массовой информации появились фото и видео взрыва в районе Одесского порта. На кадрах можно увидеть на месте взрыва большое грибовидное облако дыма. Городские власти не уточняли, куда именно пришёлся удар.

Читайте также:

Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ

Подполье сообщило о взрыве в Одессе

Мэр Одессы Труханов: взрыв прогремел в городе
#видео
#фото
#инфраструктура
#мэр
#удар
#воздушная одесса
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский «засветил» лица будущих пилотов истребителей F-16
02 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/razihusin

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл личности будущих лётчиков американских истребителей F-16, которые должны были остаться засекреченными.
По украинским СМИ разлетелись фотографии, где Зеленский пожимает руки лётчикам. Позднее выяснилось, что именно они сядут за штурвалы истребителей F-16.

Обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев убеждён, что это было сделано ради пиара.

А военкор ВГТРК Андрей Руденко добавил, что Украина тратит огромные средства и большое количество времени на обучение этих пилотов, которые являются «штучными экземплярами». А Зеленский, предоставив несколько кадров, показал российской стороне, на кого теперь открывать «охоту».

Читайте также:

Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16

В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине

В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ
#владимир зеленский
#истребитель f-16
#лётчики
#украина
#сми
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Меркурис: Украина и Запад пребывают в панике после потери ВСУ Авдеевки
02 июня 2024, 15:52

Фото: istockphoto/macky_ch

На Украине и в Евросоюзе нарастает паника из-за военных возможностей России. Особенно страх усилился после взятия российскими войсками Авдеевки.
Об этом в своём YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, именно после падения Авдеевки в Киеве и столицах его западных союзников нарастает паника. Что касается Зеленского и его ближайшего окружения, то там она уже приняла характер истерики, считает эксперт. Меркурис подчеркнул, что и на Западе сильно обеспокоены заметно возросшими возможностями России.

Аналитик отметил, что в НАТО надеялись, что Россия будет заметно ослаблена, а в случае особенного успеха даже распадётся либо там сменится режим. Таким образом, российская проблема, которую Запад пытался решить несколько сотен лет, наконец будет устранена. Теперь же союзники Киева боятся, что Россия одержит безоговорочную победу и придвинется вплотную к границам Европы в статусе мощной сверхдержавы, заключил Меркурис.

Читайте также:

Foreign Policy: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине

Россия стала четвертой экономикой мира

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта
#россия
#эксперт
#youtube
#режим
#нато
#запад
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Базируются в бункере, выходят ночью: журналист раскрыл тактику ВСУ под Харьковом
Bild: ВСУ по ночам минируют границу Харьковской области дронами
02 июня 2024, 15:17

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер посетил позиции 92-й бригады ВСУ под Харьковом и рассказал, что делают украинские военные в попытке сдержать российское наступление.
По его словам, несколько недель назад на этот участок фронта перебросили операторов беспилотников из Донбасса. Перед ними поставили задачу заминировать переходы и дороги с помощью дронов, чтобы предотвратить прорывы российской армии.

Ронцхаймер указал на то, что военные ВСУ базируются в бункере, из которого выходят всего на несколько минут в ночное время, чтобы запустить дроны.

Он уточнил, что украинские бойцы боятся, что их позиции может выдать любой источник света, поскольку ВС РФ тщательно просматривают всю территорию.

Также журналист рассказал, что ему пришлось оперативно покинуть расположение бригады, поскольку к этой позиции приближался российский беспилотник.

Читайте также:

Российский боец рассказал, как обманул целый рой беспилотников ВСУ

Кимаковский: Освобождение Уманского поможет перекрыть пути снабжения ВСУ

Стало известно о скрытой мобилизации сотрудников украинской Госслужбы по ЧС
#всу
#вс рф
#беспилотник
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кимаковский: Освобождение Уманского поможет перекрыть пути снабжения ВСУ
02 июня 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Освобождение населённого пункта Уманское поможет российским войскам усилить давление на трассы, по которым проходит снабжение украинских подразделений в Карловке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Уманское расположено неподалёку от Авдеевки в Донецкой Народной Республике. В разговоре с ТАСС Кимаковский подчеркнул, что освобождение этого села даёт возможность наносить удары по дорогам, которые используются для снабжения частей ВСУ в Карловке, которые пока ещё оказывают сопротивление. Блокировав огнём эту трассу, ВС РФ смогут сорвать доставку боеприпасов, снаряжения и ротацию украинских войск, пояснил советник главы ДНР.

Кроме того, по словам Кимаковского, под интенсивным артиллерийским огнём также окажутся украинские подразделения, которые дислоцируются в соседних населённых пунктах. Таким образом, освободив Уманское, российские войска решили важную тактическую задачу, заключил он.

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль село Уманское в ДНР

ВС РФ освободили Часов Яр почти на 70%

МО: ВС РФ освободили село Берестовое в Харьковской области
#днр
#всу
#вс рф
#село
#дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский боец рассказал, как обманул целый рой беспилотников ВСУ
02 июня 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Адлер рассказал, как ему довелось обмануть целый рой украинских беспилотников. Это произошло во время эвакуации с поля боя тел погибших боевых товарищей.
Интервью с солдатом опубликовало в своём телеграм-канале министерство обороны РФ. Адлер рассказал, что один из убитых лежал совсем близко от украинских позиций. Когда он добрался до тела, в небе вдруг появились беспилотники ВСУ, причём не один-два, а целая группа, рой, снизу, с земли напоминавший пчелиный.

Бойцу ничего не оставалось, кроме как лечь ничком рядом с погибшим товарищем. Так Адлер пролежал около часа. Дроны кружились над солдатами — над живым и мёртвым — но боеприпасов не сбрасывали. Когда они улетели, военный потащил погибшего сослуживца к своим. Навстречу ему выдвинулись бойца его подразделения, все убитые были эвакуированы с поля боя.

Российский боец отметил, что машины эвакуации на передовой — самые недолговечные, живут очень ограниченное количество времени. Постоянно по ним прилетают снаряды, осколки, сбросы с беспилотников. Адлер считает отсутствие страха неправильным.

«Бояться нужно, так же как и уметь преодолевать свой страх. Тот, кто не боится, долго не проживёт», — говорит боец.

Солдату очень запомнилось то, как во время нахождения в окопах под Пятихатками ему сообщили, что он будет участвовать в Параде Победы. Взрослый 40-летний мужик, по его словам, волновался и радовался, как ребёнок.

«Идя по Красной площади, я вдруг осознал, что здесь проходили наши деды, победившие в Великой Отечественной войне. А мы сейчас повторяем их путь. Ощущения непередаваемые!», — рассказывает боец.

Адлер за свои боевые заслуги награждён орденом Мужества. В свободное от боевой работы время он пишет короткие рассказы и очерки, которые печатают некоторые военкоры. Публиковался он также в «Комсомолке». После завершения СВО боец планирует собрать и опубликовать эти заметки в книге, которую назовёт «Окопная проза Адлера».

Читайте также:

Российский боец с позывным Манул уничтожил четыре американских Bradley — видео

Российский боец раскрыл условия успешного штурма позиций ВСУ

Оператор БПЛА уничтожил более 300 бойцов ВСУ, обогнав по эффективности героя СССР Зайцева
#страх
#интервью
#машины
#сво
#всу
#рф
#тела
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о скрытой мобилизации сотрудников украинской Госслужбы по ЧС
Депутат Рады Гончаренко: МВД Украины скрытно мобилизует сотрудников ГСЧС
02 июня 2024, 14:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

МВД Украины проводит скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Накануне депутат сообщал, что украинские власти приняли решение мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС.

По словам Гончаренко*, сотрудников в принудительном порядке заставляют писать рапорты на перевод в национальную полицию или на увольнение, после чего отправляют на фронт.

Он подчеркнул, что 100% бронирование личного состава ГСЧС не поможет, поскольку МВД ведётся скрытая мобилизация. Она осуществляется так, чтобы возникло ощущение, будто сотрудники добровольно переводятся или увольняются.

Гончаренко* также добавил, что были случаи, когда списки на перевод составлялись даже без ведома сотрудников, которых потом просто ставили перед фактом.

Читайте также:

На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных

На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов

*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#украина
#мобилизация
#чс
#сотрудники
#верховная рада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 103 снаряда по Белгородской области
02 июня 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

За минувшие сутки ВСУ выпустили по меньшей мере 100 снарядов по территории Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что 1 июня украинские войска выпустили 103 снаряда по 10 муниципалитетам области. Также были осуществлены атаки с применением 34 беспилотников и четырёх взрывных устройств, сброшенных с них.

В результате украинских ударов в субботу пострадали трое мирных жителей Волоконовского районе и Шебекинского городского округа.

Разрушения были зафиксированы в 45 частных домах, двух многоквартирных постройках, магазине, здании школы, 39 автомобилях. Также были повреждены две вышки сотовой связи.

Днём ранее Гладков опубликовал отчёт об обстрелах, совершённых 31 мая. Ознакомиться с ним можно в материале «Радио 1».

Читайте также:

Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино

ВСУ атаковали чиновников в Белгородской области: что известно о погибших и масштабах разрушений

BBC: Франция разрешила ВСУ бить по аэродромам Курской и Белгородской областей
#белгородская область
#всу
#обстрел
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв прогремел в украинском портовом городе на фоне воздушной тревоги
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
02 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/aapsky

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
В настоящее время в Одесской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.

По информации местных СМИ взрыв произошел в результате ракетного удара в районе Каботажной гавани городского порта. Предполагается, что по объекту было несколько прилетов «Искандеров».
Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также сообщается о взрывах в Славянске. На месте прилёта в районе поднимается дым. Предположительно был удар баллистической ракетой.

Читайте также:

Названа причина массового перехода солдат ВСУ на сторону России

После атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области ранены три человека

Опубликовано видео взрыва одесской портовой инфраструктуры
#минобороны рф
#видео
#взрыв
#тревога
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф