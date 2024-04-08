В России оценили качество истребителей, которые Греция передаст Украине

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Качество планируемых к поставкам ВСУ истребителей F-16C/-D Block 30 может быть довольно низким из-за истечения срока службы. Об этом сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт пояснил, что у таких самолётов есть множество модификаций. Это самые массовые истребители в мире, которые являются основными у НАТО. Греция собирается передать Киеву 32 таких истребителя, что достаточно серьёзно, поскольку по количеству это две полноценные эскадрильи. Власти страны не впервые принимают решение поставить вооружение на Украину. Ранее они доставили в страну БТР и комплексы ПВО.
При этом Дандыкин отметил, что эти 32 истребителя уже израсходовали 60% своего предельного срока службы. Хотя даже износ в 50% уже предполагает ремонт техники, её модернизацию. Поэтому ВСУ столкнутся с серьёзной проблемой.
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