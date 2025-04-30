Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации

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На Украине часть женщин вступает в ряды ВСУ чтобы спасти своих мужей от мобилизации. Об этом заявила советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева.
По признанию Григорьевой, часть женин идет служить добровольно. При этом есть и те, кого родственники заставили вступить в ряды ВСУ.
По признанию советника, из-за этого в семьях ухудшаются отношения, что приводит к расставанию пары. В качестве примера Григорьева привела историю, в которой мужчина добивался лишения родительских прав у своей жены на их общего ребенка, чтобы после стать опекуном и иметь отсрочку от службы в армии.
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«Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне», — объяснила Григорьева украинскому СМИ.
По признанию советника, из-за этого в семьях ухудшаются отношения, что приводит к расставанию пары. В качестве примера Григорьева привела историю, в которой мужчина добивался лишения родительских прав у своей жены на их общего ребенка, чтобы после стать опекуном и иметь отсрочку от службы в армии.
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Иван Мусатов