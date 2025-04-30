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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации

Григорьева: украинки вступают в ряды ВСУ для спасения мужчин от мобилизации

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

На Украине часть женщин вступает в ряды ВСУ чтобы спасти своих мужей от мобилизации. Об этом заявила советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева.
По признанию Григорьевой, часть женин идет служить добровольно. При этом есть и те, кого родственники заставили вступить в ряды ВСУ.

«Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне», — объяснила Григорьева украинскому СМИ.

По признанию советника, из-за этого в семьях ухудшаются отношения, что приводит к расставанию пары. В качестве примера Григорьева привела историю, в которой мужчина добивался лишения родительских прав у своей жены на их общего ребенка, чтобы после стать опекуном и иметь отсрочку от службы в армии.

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Эксперт Сунь: реальное перемирие между РФ и Украиной маловероятно
30 апреля 2025, 05:12

Фото: iStock/Diy13

По словам исполнительного директора Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Суня Ци, реальное перемирие между Россией и Украиной маловероятно на фоне раскола международного сообщества. Этим эксперт поделился с ТАСС.
«Однако реальное перемирие маловероятно», — сказал агентству Сунь.

Эксперт отметил, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ и на День Победы.

Свою позицию Сунь объяснил тем, что сейчас в мире наблюдается раскол международного сообщества. На фоне этого усиливается хрупкость перемирия на Украине.

«Внутри Евросоюза нет единства по вопросу прекращения огня: Великобритания и Франция поддерживают военную помощь Украине, Италия против отправки войск. США, хоть и продвигают переговоры, но "дипломатия сделки" Трампа может лишить соглашение долгосрочных гарантий. Такой разнобой в позициях США и Европы затрудняет реализацию механизма наблюдения за прекращением огня и даже может привести к повторению ошибок, допущенных в соглашении о прекращении огня между Боснией и Черногорией в 1992 году», — предположил эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявит о перемирии, которое начнется в дни 80-летия Победы в ВОВ. Оно стартует в полночь 8 мая и завершится в это же время 11 мая.

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ABC: США отказали Украине в передаче списанных танков Abrams из Австралии
30 апреля 2025, 04:52

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Американские власти не дают разрешения Австралии на передачу Украине списанных танков Abrams. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Парк списанных танков, который правительство (премьер-министра Австралии Энтони) Альбанезе предоставило Украине в прошлом году, по-прежнему находится в Австралии, и представители оборонного ведомства частично обвиняют в задержке их передачи сопротивление со стороны Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Один из собеседников телеканала заявил, что уже появились сомнения в необходимости Abrams на Украине. Дело в том, что у этих танков крыша является слабым местом, а конфликт стал войной беспилотников. К тому же австралийское правительство столкнулось с неопределенностью, так как США еще не дали формального разрешения на передачу техники.

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Хинштейн: в Рыльске дроны ВСУ ударили по детскому саду и жилым домам
30 апреля 2025, 00:52

Фото: iStock/bbsferrari

В Рыльске Курской области беспилотники ВСУ ударили по трем многоэтажкам и одному частному дому, а также по детскому саду. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

В инциденте пострадали несколько местных жителей. Среди них 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, у которых зафиксированы резано-ушибленные ранения. Оба госпитализированы в больницу.

К тому же один из пострадавших 1975 года рождения отказался от медицинской помощи. У него резаные раны руки и ноги. Удар по многоквартирному дому привел к возгоранию кровли. Пламя уже потушено. На месте происшествия находятся экстренные службы.

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В Рыльске Курской области произошел сильный взрыв после удара беспилотника ВСУ
30 апреля 2025, 00:18

Фото: iStock/Leonid Ikan

В городе Рыльск Курской области произошел сильный взрыв, предварительно, из-за удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Мощный взрыв в Рыльске Курской области. Предварительно, ВСУ атаковали город беспилотниками», — говорится в сообщении.

Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно. В регионе введена опасность атаки БПЛА с 22:49 по московскому времени.

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#украина
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Ведущий Первого канала назвал подонками некоторых покинувших страну россиян
Ведущий Кузичев назвал подонками тех, кто покинул Россию и помогал боевикам ВСУ
29 апреля 2025, 22:53

Анатолий Кузичев (Фото: Telegram/a_kuzichev)

Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев считает, что те, кто, проживая за границей, помогал боевикам ВСУ — предатели. Своим мнением он поделился в беседе с актером Вячеславом Манучаровым.
«Таких людей надо судить. Это подонки и преступники», — сказал Кузичев.
Он добавил, что среди покинувших страну россиян есть те, кто подписывал снаряды для неонацистов, которые, со слов Кузичева, использовались при ударах по российским городам. Подобные шаги живущих за рубежом соотечественников Кузичев назвал деятельным вредом стране.

Вместе с тем Кузичев считает, что тех, кто уехал на эмоциях, можно «понять и простить».

«Кого не оглушила новость 24 февраля 2022 года? Кого она по башке не шарахнула так, что он еще приходил в себя?» — спросил журналист.

Он посетовал, что из-за отъезда людей с противоположным мнением, уменьшились возможности для диалога.

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