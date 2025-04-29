Российские военные пользовались разговорником с бойцами из КНДР

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Разговорник для общения с северокорейскими бойцами получили российские военнослужащие. Об этом журналистке телеканала Соловьев Live Марине Ким рассказал один из российских инструкторов. В разговорнике есть команды «Стой!» («Сот!» на корейском, написано буквами русского алфавита — прим. ред.) или «Огонь!», что на корейском звучит «Сакёк!».
Северокорейские бойцы участвовали в освобождении Курской области от боевиков ВСУ в рамках договора о стратегическом партнерстве стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ по договору может оказать такую же помощь КНДР.
Глава государства Владимир Путин поблагодарил армию КНДР за помощь. Российский регион был освобожден 26 апреля, о чем доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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Никита Кротов