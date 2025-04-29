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Российские военные пользовались разговорником с бойцами из КНДР

Инструкторам на российских полигонах дали разговорник с корейскими словами
Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Разговорник для общения с северокорейскими бойцами получили российские военнослужащие. Об этом журналистке телеканала Соловьев Live Марине Ким рассказал один из российских инструкторов. В разговорнике есть команды «Стой!» («Сот!» на корейском, написано буквами русского алфавита — прим. ред.) или «Огонь!», что на корейском звучит «Сакёк!».
Северокорейские бойцы участвовали в освобождении Курской области от боевиков ВСУ в рамках договора о стратегическом партнерстве стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ по договору может оказать такую же помощь КНДР.

Глава государства Владимир Путин поблагодарил армию КНДР за помощь. Российский регион был освобожден 26 апреля, о чем доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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В Госдепе США озвучили угрозу по переговорам
Брюс: США выйдут из переговоров по Украине при отсутствии прогресса
29 апреля 2025, 22:28

Фото: istockphoto/Westy72

Американская сторона выйдет из переговоров по Украине в качестве посредника при отсутствии прогресса в диалоге. Об этом в рамках брифинга заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», — прокомментировала дипломат.
Она добавила, что США ждут «полного и длительного» прекращения боевых действий и урегулирования кризиса.

«Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы уйдем», — заключила Брюс.

Российско-американский диалог стал налаживаться 18 февраля, когда в Саудовской Аравии состоялась первая консультация представителей Москвы и Вашингтона.

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Алаудинов рассказал, что ГУР Украины пыталось завести ВСУ в Белгородскую область
29 апреля 2025, 22:14

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/@AptiAlaudinovAKHMAT)

Украинские разведчики пытались весной завести боевиков ВСУ на территорию Белгородской области и понесли потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области — прим. ред.), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения (ВСУ — прим. ред.). Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться», — рассказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что всех диверсантов уничтожают. Накануне Алаудинов проинформировал, что Демидовка и Поповка в Белгородской области защищены от вражеских сил.

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Трамп сравнил Россию и Украину в плане военной мощи
Трамп: Россия является очень большой военной силой в отличие от Украины
29 апреля 2025, 21:38

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Россия — это очень большая военная сила, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом Гленном Беком, опубликованной в соцсетях.
«Россия является очень большое военной силой, а Украина — нет», — прокомментировал заокеанский лидер.

Республиканец подчеркнул, что пытается урегулировать кризис на Украине, назвав его «очень плохим».

«И я в действительности заканчиваю его», — добавил Трамп.
Перед этим Трамп заявил, что украинский конфликт находится на финальном этапе. Хозяин Белого дома отметил, что боевые действия начались при его предшественнике Джо Байдене. Трамп, по его словам, не собирается брать ответственность за произошедшее.

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СМИ сообщили о значительных потерях ВСУ в воздухе
MWM: ВСУ несут значительные потери в воздухе из-за дружественного огня
29 апреля 2025, 21:20

Фото: istockphoto/sandsun

Значительные потери в воздухе из-за дружественного огня по своим же самолетам несут боевики ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
«Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта», — сказано в публикации.

По данным журналистов, флот ВСУ из советских самолетов Су-27 сокращается, а его восполнение маловероятно, поскольку у западных союзников Украины нет необходимых единиц.

Накануне в ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 в украинском небе. Позже там добавили, что причиной инцидента послужил человеческий фактор. Пилот катапультировался, его госпитализировали.

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Бойцы ВС РФ захватили вооружение НАТО в Горнале
ВС РФ захватили натовские снайперские винтовки, пулеметы и автоматы в Горнале
29 апреля 2025, 21:05

Фото: istockphoto/N-sky

Натовские винтовки, автоматы и пулеметы обнаружили российские военнослужащие в освобожденном селе Горналь курского приграничья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки ВС РФ «Север», чей позывной Витязь.
«В качестве трофеев нашими бойцами при освобождении Горналя в Курской области было захвачено много стрелкового вооружения противника производства стран — членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки», — сказал собеседник агентства.
Помимо указанного вооружения, захвачены бесшумные минометы польского производства, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы производства НАТО.

Курская область была освобождена от противника 26 апреля, согласно докладу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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