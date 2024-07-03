Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности

Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности

03 июля 2024, 20:41
Фото: istock/Alexey Tolmachov

Фото: istock/Alexey Tolmachov

Администрация Запорожской АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах БПЛА по подстанции в Энергодаре. Уточняется, что в результате атак восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х.
«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом атомной электростанции», — говорится в публикации.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что из-за атак дронов существует угроза жизни людей и ядерной безопасности.



«Гросси сообщил, что они должны быть прекращены», — добавили в МАГАТЭ.

ВС Украины в среду, 3 июля, ударили беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В связи с этим были повреждены трансформаторы, ряд объектов станции и снабжение города были нарушены.

Читайте также:

Родные сотрудников Запорожской АЭС оказались заложниками Киева

Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате удара ВСУ

В Киеве произошел взрыв на ТЭЦ
#взрыв
#рабочие
#пожары
#тэц
#аэс
#станции
#магатэ
#заэс
#сво
Политолог Рыжевский назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии провокацией
03 июля 2024, 18:42

Фото: iStock/Anna_Anikina

Политолог и военный эксперт Павел Рыжевский заявил, что стягивание ВСУ к границе с Белоруссией является провокацией. Об этом сообщают «Известия».
По словам Рыжевского, на границе Украины и Белоруссии болотистая и труднопроходимая местность, по этой причине серьезная эскалация на этом участке вряд ли возможна. Политолог подчеркнул, что усиление украинского военного присутствия рядом с границей Белоруссии объясняется усилиями киевского режима и Запада по созданию собственной повестки дня.

«Просто создается инфоповод, что, в принципе, удобно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Никаких сил особо тратить не нужно, потерь тоже нет, но есть мнимая угроза», — цитируют эксперта «Известия».

Рыжевский заключил, что еще одной причиной подобных действий ВСУ может служить попытка повлиять на парламентские выборы во Франции и на президентские — в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе наблюдается увеличение числа украинских военных, включая силы спецподразделений ГУР.

Читайте также:

ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией

В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами

Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта
#эксперт
#всу
#граница
#белоруссия
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами
Forbes: потери Украины после ударов ВС РФ по аэродрому являются неприемлемыми
03 июля 2024, 18:23

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ второй день подряд наносят удары по аэродромам украинской армии, причиняя большой ущерб киевскому режиму. Об этом написал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.
Экс напомнил, что 2 июля армия России нанесла удар по аэродрому Миргород в Полтаве и уничтожила несколько истребителей Су-27. На следующий день ВС РФ нанесли удар по находящемуся рядом аэродрому. В результате чего украинские боевики потеряли вертолет Ми-24.

По мнению обозревателя, у Киева не хватает средств ПВО, что делает их военную технику уязвимой перед атаками российских ракет. Экс назвал потери ВСУ неприемлемыми.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта

В Госдепе США назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России

Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком
#сша
#армия
#вертолёт
#армия россии
#всу
#вс рф
#зеленский
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркурис: в обороне ВСУ появилась, которая постоянно увеличивается
03 июля 2024, 18:01

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Британский эксперт Александр Меркурис заявил о бреши в обороне ВСУ, которая постоянно увеличивается, сообщили в RG.Ru.
О том, что в обороне ВСУ в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется он заявил на своем YouTube-канале.

«После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Прорыв линий обороны произошел в самом «сильном» месте. ВСУ совершают отчаянные попытки сдержать наступление российской армии в зоне прорыва, но все они тщетны», — рассказал Меркурис.

Кроме того, по ег словам, украинские войска несут большие потери.

Ранее уже сообщалось об успехах российской армии на авдеевском направлении. Например, сегодня артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams под Авдеевкой.

Читайте также:

Европейский эксперт рассказал об успехах России в зоне СВО

Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта

ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие
#youtube
#всу
#танк
#сво
#эксперт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европейский эксперт рассказал об успехах России в зоне СВО
Аналитик Штефец: российская армия делает успехи в противостоянии западу
03 июля 2024, 17:53

Фото: IStock/Elena Odareeva

Россия научилась бороться с западным вооружением, активно модернизирует собственную армию и в целом делает успехи на фронте. Об этом сообщил в интервью изданию PL чешский аналитик Ярослав Штефец.
«Но в чем российская армия продвинулась очень далеко, так это способность противостоять все более высокотехнологичному западному оружию, постепенно пересекающему все новые и новые «запретные» линии. Я имею в виду смертоносность этого оружия и разрешение на его применение против территории Российской Федерации Соединенными Штатами и другими государствами. Россияне также значительно улучшили свою систему командования и управления», — считает аналитик.

Помимо военных успехов, Штефец напомнил об укреплении взаимосвязей Москвы с Тегераном, Пхеньяном и Пекином. Поддержка данных стран России является большим внешнеполитическим успехом, заявил он.

Резюмируя, аналитик подчеркнул, что несмотря на колоссальное количество западных санкций российская экономика показывает уверенный подъем. Рост ВВП, по данным МВФ, считается самым высоким среди развитых мировых экономик.

Читайте также

ВСУ оставляют пригород Часова Яра, ВС РФ форсируют Северский Донец: последние новости СВО

Стало известно, куда сбегут украинские власти после поражения в СВО

Эксперт из КНР предположил, когда закончится украинский конфликт
#экономика
#армия
#рост
#россияне
#поддержка
#ввп
#новости
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения конфликта
Bloomberg: Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план по Украине
03 июля 2024, 17:16

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания украинского конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.
Предводитель киевского режима отметил, что ему нужно знать, какие риски для Украины несет в себе этот план и выразил готовность лично встретиться с Трампом для обсуждения деталей. По словам Зеленского, ему надо понимать, перестанут ли Штаты оказывать поддержку Украине после результатов президентских выборов в Соединенных Штатах предстоящей осенью.

Трамп ранее неоднократно говорил о том, что в случае переизбрания на пост президента намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком

Прекращение огня, сотрудничество с Украиной и ответ Кремля: итоги встречи Орбана и Зеленского

ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие
#президент
#сотрудничество
#итоги
#план
#зеленский
#трамп
#сша
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Энергодаре, есть пострадавшие
ВСУ ударили дронами по подстанции «Радуга» в Энергодаре, 8 человек пострадали
03 июля 2024, 15:19

Фото: iStock/Olena_Z

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что три удара беспилотниками было нанесено по подстанции «Радуга», которая относится к инфраструктуре Запорожской АЭС. Об этом Лихачев сообщил журналистам.
Глава Росатома отметил, что время для атаки «было выбрано подло», поскольку именно в эти часы работала бригада. По словам Лихачева, 8 человек пострадало.

В настоящее ​время всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолёта под Полтавой

Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Запорожской области

Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта под Кременной
#помощь
#часы
#всу
#запорожская аэс
#атака
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолёта под Полтавой
03 июля 2024, 14:44

Фото: iStock/Olena_Z

Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения «Искандером» вертолёта под Полтавой.
В российском оборонном ведомстве отметили, что расчёт ОТРК «Искандер» ликвидировал вражеский боевой вертолёт Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава. На опубликованных министерством кадрах можно увидеть аэродром, где стоит вертолет, через некоторое время на месте, где стоял вертолет, есть только черный густой дым.

Ранее в Telegram-канале Минобороны также показали кадры ликвидации в Черном море безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении Новороссийска.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Запорожской области

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска

Российские бойцы уничтожили до взвода солдат ВСУ в Харьковской области
#аэродром
#автомобили
#вертолёт
#кадры
#telegram
#всу
#минобороны
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы уничтожили до взвода солдат ВСУ в Харьковской области
03 июля 2024, 13:56

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Подполье сообщило об уничтожении почти целого взвода солдат ВСУ в Харьковской области, сообщили в РИА Новости.
По данным сопротивления солдаты ВСУ буквально пару дней назад прибыли на ротацию.

«Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы. Всего было пять прилетов... Примерное количество бандеровцев, уничтоженных прилетом, – до взвода», – рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, в результате ударов была взорвана хозяйственная постройка, в которой украинские военные хранили небольшое количество боеприпасов.

Он уточнил, что на территории сельсовета находились два пикапа с установленными турелями, и, судя по взрыву, в этих пикапах находилось что-то, что привело к детонации.

Читайте также:

Украинским боевикам приходится воевать с трупами в окопах

ВС РФ заняли значительную часть Нью-Йорка

Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Запорожской области
#военные
#дом
#солдаты
#всу
#рф
#харьковская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: ВС РФ полностью освободили район «Новый» Часов Яра
03 июля 2024, 13:39

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Министерство обороны Рф сообщили о полном освобождении района «Новый» Часов Яра.
Благодаря решительным действиям военнослужащих Южной группировки войск был полностью освобождён район «Новый».

Также Министерстве обороны РФ впервые сообщили об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российские военнослужащие заняли значительную часть пригородного посёлка Нью-Йорк.

Читайте также:

Марочко: ВСУ лишились взводного опорного пункта под Кременной

ВСУ оставляют пригород Часова Яра, ВС РФ форсируют Северский Донец: последние новости СВО

МО: силы ПВО ночью уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России
#операции
#машины
#рф
#новости
#всу
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф