Гросси: атаки ВСУ на Энергодар угрожают ядерной безопасности

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Администрация Запорожской АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах БПЛА по подстанции в Энергодаре. Уточняется, что в результате атак восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Об этом МАГАТЭ сообщает в соцсети Х.
«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом атомной электростанции», — говорится в публикации.
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что из-за атак дронов существует угроза жизни людей и ядерной безопасности.
«Гросси сообщил, что они должны быть прекращены», — добавили в МАГАТЭ.
ВС Украины в среду, 3 июля, ударили беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В связи с этим были повреждены трансформаторы, ряд объектов станции и снабжение города были нарушены.
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