Родные сотрудников Запорожской АЭС оказались заложниками Киева

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Живущие на Украине родственники сотрудников Запорожской АЭС оказались заложниками киевского режима. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, Киев пытается через родных, живущих в Запорожье и Харькове, оказывать на сотрудников АЭС давление. Рогов подчеркнул, что режим Зеленского действует с помощью насилия и террора, чтобы как можно сильнее навредить Запорожской области.
Ранее боевики ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Специалистами ЗАЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе станции. Контроль окружающей среды ведётся в непрерывном режиме, радиационный фон не превышает допустимых значений.
Читайте также:
Эксперты МАГАТЭ снова слышат признаки военной активности близ ЗАЭС
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой
Никита Иванов