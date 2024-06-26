Пост радиационного контроля ЗАЭС уничтожен в результате удара ВСУ

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Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции, расположенный в Великой Знаменке, полностью уничтожен. Это произошло в результате артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции. Уточняется, что специалистами ЗАЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе станции. Контроль окружающей среды ведётся в непрерывном режиме, радиационный фон не превышает допустимых значений.
Ранее сообщалось, что энергоблок и несколько подразделений ЗАЭС были обесточены в результате атаки ВСУ. Украинские войска регулярно обстреливают станцию и атакуют её при помощи беспилотников, нарушая функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС.
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Александр Бойцов