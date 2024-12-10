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Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС

Фото: istockphoto/NiseriN

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник атаковал машину экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по дороге на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом в официальном аккаунте организации заявил руководитель Рафаэль Гросси.
«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника на территории Украины. К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена», — сказал он.
Гросси добавил, что удары по атомным электростанциям недопустимы, призвав к уважению. По его словам, неприемлемо атаковать обеспечивающих ядерную безопасность таких объектов людей.



ЗАЭС находится в собственности Российской Федерации с октября 2022 года. Предприятие расположено на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. ЗАЭС является самой крупной в Европе по мощности и количеству блоков.

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#запорожская область
Украина прекратит газоснабжение Красноармейска с 12 декабря
10 декабря 2024, 21:42

Фото: istockphoto/Yakobchuk

С 12 декабря Украина прекратит газоснабжение Красноармейска (Покровска) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом проинформировала компания «Донецкоблгаз».
«Ликвидация последствий боевых действий в системе газораспределения и восстановление газоснабжения невозможны», — сказано в сообщении газовиков.
По их информации за последнюю неделю зафиксировали 40 повреждений газовых сетей в городе. Горожан призвали перекрыть газ в частных домах и квартирах.

Владимир Зеленский отмечал, что покровское направление является для боевиков ВСУ одним из самых сложных.

Недавно глава киевского режима высказывался о российских активах, предлагая потратить 30 миллиардов долларов на системы Patriot США.

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Зеленский высказался о российских активах
Зеленский предложил потратить активы России на системы ПВО Patriot
10 декабря 2024, 20:53

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский хочет потратить российские активы на американские системы противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает УНИАН, речь идет о сумме в 30 миллиардов долларов на 10-12 единиц вооружений.
«Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для [президента России Владимира] Путина бессодержательной. Потому что, если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет», — произнес Зеленский в Европарламенте.
Кроме того, глава киевского режима, по его словам, не понимает, почему Запад не пользуется активами РФ для Украины.

Перед этим в Госдуме рассказали, на что надеется Зеленский.

На фоне спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали оказывать Киеву всяческую поддержку.

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В Госдуме высказались о возможности получения Киевом приглашения в НАТО
Депутат Госдумы Чепа: Зеленский не потерял надежду на вступление в НАТО
10 декабря 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Владимир Зеленский все еще надеется вступить в блок НАТО, несмотря на то, что это маловероятно, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вступление в НАТО — одна из последних надежд Зеленского на сохранение власти. Недавно он заявил, что нет смысла разговаривать об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом — только с действующим Джо Байденом», — прокомментировал собеседник.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. При этом политик продолжает предъявлять различные требования к своим западным союзникам. Эксперты отмечали, что разномастные планы главы киевского режима являются не более чем очередными просьбами к США и другим государствам.

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#конфликт
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На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе
Нардеп ВРУ Дубинский: На Западе происходит деконструкция имиджа Зеленского
10 декабря 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Деконструкция имиджа Владимира Зеленского происходит на Западе, уверен нардеп украинского парламента Александр Дубинский. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«То, что сейчас происходит вокруг Зеленского — называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной…» — гласит публикация парламентария.
Дубинский подчеркнул, что сначала журналисты обсудят костюм Зеленского, как главное отличие зрителя от артиста, потом начнут смеяться над окружением, действиями и поведением политика, заключил нардеп.

Перед этим стало известно, что ответили Зеленскому в Германии на его требование.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине.

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#война
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#верховная рада
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GT: Украина является всего лишь оружием достижения стратегических целей США
10 декабря 2024, 20:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине. Об этом говорится в редакционной статье китайского издания Global Times.
Согласно информации источника, молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что они были лишь орудием достижения стратегических целей Вашингтона. Уточняется, что это станет жуткой трагедией для мира.

В сети широко распространены ролики силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах.

Напомним, мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.

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#всу
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Отряд «Шторм» уничтожил дома в Красногоровке, куда регулярно посылали бойцов ВСУ
10 декабря 2024, 19:31

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Бойцы отряда «Шторм» уничтожили дома в донецкой Красногоровке, в которые командование ВСУ регулярно посылало военных. Об этом сообщает RT. Украинских военных, как отмечается, сгоняли к тем позициям вопреки оперативной обстановке — под прицел ВС РФ.
«С 24 апреля по 11 мая 2024 года отряд «Шторм» поразил 175 украинских боевиков. Время и место ротации ВСУ сменили лишь в июне», — рассказал военкор RT Андрей Филатов.
В то же время стало известно, что ВСУ организовали пыточные камеры для российских военных в домах мирных жителей Суджанского района Курской области. Как сообщает Общественная Служба Новостей, парламентарий также выразил обеспокоенность судьбой 45 детей в возрасте до 15 лет, которых вывезли с приграничья на территорию Украины.

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#шторм
#сво
#всу
#служба
#курская область
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На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»
TNI: ракету «Орешник» может перехватить только американский комплекс THAAD
10 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/PavelRodimov

Российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» можно перехватить только при помощи комплекса противоракетной обороны THAAD. Единственное оружие США для перехвата «Орешника» назвал обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
Вайхерт подчеркнул, что THAAD остается единственной системой Соединенных Штатов, которая способна перехватывать гиперзвуковые цели. Однако при этом THAAD «не гарантирует» перехват нового вооружения.

Уточняется, что THAAD состоит из 6 самоходных пусковых установок, которые несут по 8 противоракет, радара и оборудования для управления огнем и связи.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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#вс рф
#ракета
#спецоперация
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В Польше признали успешной СВО России на Украине
Глава МО Польши Косиняк-Камыш признал успехи ВС РФ в зоне СВО
10 декабря 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Berezko

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш признал успехи российской спецоперации на Украине, о чем заявил в беседе с журналистами Radio ZET.
«Россияне сильно ускорились, отбивают территории и в Курской области, которые ранее заняли украинцы, на Донбассе, и продвигаются вперед каждый день. Делают это намного быстрее, чем в 2023 году. За один месяц — больше, чем за весь 2023 год», — сказал польский министр.
Перед этим полковник ВСУ Владислав Селезнев в разговоре с телеканалом «НТА» говорил о том, что Украина недооценила Россию. Речь шла о российских возможностях производить необходимый объем техники и вооружений.

Эксперт подчеркнул, что у Украины были «иллюзии» на этот счет.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Жителя Белгорода осудили на 16 лет за госизмену и поддержку террористов
10 декабря 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Белгородец получил 16 лет за госизмену и участие в деятельности террористической группировки, проинформировали в пресс-службе УФСБ по региону.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, 13 лет — в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.
Следователи установили, что 30-летний фигурант по заданию представителя украинской террористической организации осуществлял сбор и передачу данных о местонахождении ВС РФ в Белгородской области. Кроме того, осужденный занимался агитацией и пропагандой деятельности террористов.

Аналогичное судебное разбирательство состоялось в Крыму, где уроженец Кубани получил 13 лет по статье о госизмене.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
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#терроризм
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