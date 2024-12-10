Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС

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Беспилотник атаковал машину экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по дороге на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом в официальном аккаунте организации заявил руководитель Рафаэль Гросси.
«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника на территории Украины. К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена», — сказал он.Гросси добавил, что удары по атомным электростанциям недопустимы, призвав к уважению. По его словам, неприемлемо атаковать обеспечивающих ядерную безопасность таких объектов людей.
ЗАЭС находится в собственности Российской Федерации с октября 2022 года. Предприятие расположено на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. ЗАЭС является самой крупной в Европе по мощности и количеству блоков.
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Никита Кротов