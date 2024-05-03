«Грубый просчет»: ВСУ отступают из-за ошибок командования

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Командование ВСУ сильно недооценило важность строительства оборонительных укреплений и совершило крупную ошибку. Об этом пишет Newsweek Polska.
«Верховное командование заявляет, что в создавшейся ситуации виновато отсутствие помощи со стороны Соединенных Штатов. Но это скорее оправдание с целью свалить вину на союзников. Именно украинцы в очередной раз совершают кардинальную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений», — говорится в статье.
Авторы считают, что положение ВСУ значительно ухудшилось из-за грубого просчёта украинских офицеров. При этом российские силы смогли сильно продвинуться вперёд, так как украинские военные не смогли оказать должного сопротивления.
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Элина Позднякова