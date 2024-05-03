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Украинское командование скрывает от личного состава, что нести службу придется на пристрелянных позициях. Об этом в своем телеграм-канале написал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ отошли от Часова Яра после неудачных попыток контратаковать. Однако после ротационных мероприятий начальники украинской армии вновь отправили на этот участок личный состав. Марочко пояснил, что таким образом командиры подписывают своим подчиненным «билет в один конец».
Он выразил мнение, что командиры ВСУ умалчивают реальную ситуацию на ЛБС, и при постановке БЗ дают заведомо ложную обстановку.
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Анастасия Хохлова