Пленный рассказал, что в ВСУ больше не учат мобилизованных штурмовым действиям

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ВСУ перестали обучать мобилизованных штурмовым действиям. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан.
Он пояснил, что в настоящее время в украинской армии делается упор не на штурм, а на оборону, поэтому в первую очередь мобилизованных учат обороняться. В частности, рассказал военный, учат ходить двойками и тройками.
Жадан попал в российский плен в середине апреля под Авдеевкой. Он рассказал, что первую линию обороны в этом районе должно были удерживать мобилизованные. При этом на одной позиции должно было находиться не больше трёх военных. По его словам, удерживать позиции было практически невозможно, поскольку российские войска интенсивно ударяли по позициям ВСУ.
Сам Жадан смог удерживать позицию всего несколько дней. После этого он и двое его сослуживцев сдались российским военным.
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Жадан попал в российский плен в середине апреля под Авдеевкой. Он рассказал, что первую линию обороны в этом районе должно были удерживать мобилизованные. При этом на одной позиции должно было находиться не больше трёх военных. По его словам, удерживать позиции было практически невозможно, поскольку российские войска интенсивно ударяли по позициям ВСУ.
Сам Жадан смог удерживать позицию всего несколько дней. После этого он и двое его сослуживцев сдались российским военным.
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Анастасия Чинкова