ВСУ попытались несколько раз прорвать границу в Курской и Белгородской областях

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За время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки прорыва границы России в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что, сегодня, в День Победы, ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание правительства региона.
Напомним, что перемирие действует с 0:00 8 мая и завершится в 0:00 с 10 на 11 мая. Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима Россия даст адекватный ответ на это.
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Напомним, что перемирие действует с 0:00 8 мая и завершится в 0:00 с 10 на 11 мая. Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима Россия даст адекватный ответ на это.
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Анастасия Чубина