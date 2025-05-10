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Песков ответил на заявление Мерца о перемирии с Украиной в эти выходные

Песков: нужно уточнить смысл слов Мерца о скором перемирии с Украиной
Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле попросили уточнить заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном начале 30-дневного перемирия между Россией и Украиной в эти выходные. Такие слова сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее Мерц выразил мнение, что перемирие может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Россия, как неоднократно подчёркивалось, готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Однако есть определенные нюансы.

«Нужно уточнить у господина Мерца, (что он имеет в виду)», — отметил Песков, комментируя слова немецкого политика.
Однако, по данным Минобороны РФ, даже во время символического перемирия в честь 80-летия Победы украинская сторона допустила более 5000 нарушений режима прекращения огня.

Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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Песков: РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов
09 мая 2025, 23:13

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Россия сразу же положительно отреагировала на предложение администрации Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, однако подчеркнула необходимость учёта множества нюансов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу США.
«Эта тема давно же вбрасывалась украинской стороной, и, если вы знаете, тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно», — передает слова Пескова РИА Новости.
Ранее стало известно, что Трамп не собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время своей ближайшей поездки в регион Персидского залива. Также подтвердилась информация, что американский лидер созванивался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Днем 9 мая сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы. За пару дней до этого, 7 мая, Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём победы во Второй мировой войне. Президент Штатов заявил, что именно США, а не Советский Союз, внесли основной вклад в победу над нацизмом.

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Трамп не встретится с Путиным во время поездки на Ближний Восток
09 мая 2025, 22:54

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время своей ближайшей поездки в регион Персидского залива, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.
Еще Левитт подтвердила, что американский лидер созванивался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Они также обсудили <…> прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе», — обратила внимание пресс-секретарь Белого дома.

Стоит напомнить, что в понедельник, 28 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 по московскому времени 8 мая до 00:00 11 мая. Однако Вооруженные силы Украины 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы, проинформировали в Минобороны России.

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#россия
#сша
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Депутат Рады «сдаст» своего коллегу СБУ за поздравление с Днём Победы
Нардеп Безуглая заявит в СБУ на депутата Бужанского за поздравление с Днём Победы
09 мая 2025, 19:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном блоге сообщила, что подаст заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) на своего коллегу Максима Бужанского, который опубликовал поздравление с Днём Победы.
«Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная, это история почти каждой украинской семьи. Это история победителей», – написал парламентарий.
Это сообщение заметила Безуглая и заявила, что подаёт «на этого чёрта в СБУ». И пригрозила ведомству, сказав: «Пусть только не отреагируют!».

Ранее сообщалось, что украинцы активно проявляют интерес к традиционному Дню Победы. Именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google.

Напомним, что на Украине с 2023 года запрещено праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования победы во Второй мировой войне на 8 мая, как в Европе и США, и оно получило название «День памяти и победы над нацизмом». А 9 мая с тех пор отмечают День Европы.

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В Курской области установят памятники и назовут улицы в честь северокорейских военных
Под Курском появятся памятники в честь северокорейских военных
09 мая 2025, 18:49

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Северокорейские военные более восьми месяцев помогали российским бойцам возвращать контроль над занятыми ВСУ территориями в Курской области. Посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, что их участие в освобождении региона подтвердило союзничество России и Северной Кореи.
В честь военных из КНДР в населённых пунктах российского приграничного региона будут названы улицы и площади, также будут установлены памятники, приводит слова Мацегоры Центральное телеграфное агентство Кореи (ИТАК).

Посол уточнил, что памятники и улицы в честь северокорейских военных появятся населённых пунктах, которые были возвращены ВС РФ после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

Мацегора подчеркнул, что участие бойцов из КНДР в боевых действиях подтвердило, что Россия и Северная Корея являются союзниками в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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Канцлер ФРГ заявил о возможности договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине
Канцлер Германии Мерц надеется на 30-дневное прекращение огня на Украине
09 мая 2025, 17:51

Фото: iStock/3dmitry

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Мерц отметил, что полностью разделяет инициативу президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня. Он добавил, что эту позицию также поддерживают правительства Франции, Великобритании и Польши.

Ранее лидер Финляндии Александр Стубб также заявил, что коалиция поддерживающих Украину стран заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные.

Напомним, что в настоящее время действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Правда украинская сторона его активно нарушает.

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