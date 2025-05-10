Песков ответил на заявление Мерца о перемирии с Украиной в эти выходные

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)
В Кремле попросили уточнить заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном начале 30-дневного перемирия между Россией и Украиной в эти выходные. Такие слова сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее Мерц выразил мнение, что перемирие может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Россия, как неоднократно подчёркивалось, готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Однако есть определенные нюансы.
Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).
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«Нужно уточнить у господина Мерца, (что он имеет в виду)», — отметил Песков, комментируя слова немецкого политика.Однако, по данным Минобороны РФ, даже во время символического перемирия в честь 80-летия Победы украинская сторона допустила более 5000 нарушений режима прекращения огня.
Так, например, под вечер 9 мая отмечалось, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).
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Мария Моисеева