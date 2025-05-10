Песков ответил на заявление Мерца о перемирии с Украиной в эти выходные

В Кремле попросили уточнить заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном начале 30-дневного перемирия между Россией и Украиной в эти выходные. Такие слова сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.