В Курской области установят памятники и назовут улицы в честь северокорейских военных

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Северокорейские военные более восьми месяцев помогали российским бойцам возвращать контроль над занятыми ВСУ территориями в Курской области. Посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, что их участие в освобождении региона подтвердило союзничество России и Северной Кореи.
В честь военных из КНДР в населённых пунктах российского приграничного региона будут названы улицы и площади, также будут установлены памятники, приводит слова Мацегоры Центральное телеграфное агентство Кореи (ИТАК).
Посол уточнил, что памятники и улицы в честь северокорейских военных появятся населённых пунктах, которые были возвращены ВС РФ после вторжения ВСУ в августе 2024 года.
Мацегора подчеркнул, что участие бойцов из КНДР в боевых действиях подтвердило, что Россия и Северная Корея являются союзниками в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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Посол уточнил, что памятники и улицы в честь северокорейских военных появятся населённых пунктах, которые были возвращены ВС РФ после вторжения ВСУ в августе 2024 года.
Мацегора подчеркнул, что участие бойцов из КНДР в боевых действиях подтвердило, что Россия и Северная Корея являются союзниками в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
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Анастасия Чинкова