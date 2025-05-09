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В Курской области установят памятники и назовут улицы в честь северокорейских военных

Под Курском появятся памятники в честь северокорейских военных
Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Северокорейские военные более восьми месяцев помогали российским бойцам возвращать контроль над занятыми ВСУ территориями в Курской области. Посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, что их участие в освобождении региона подтвердило союзничество России и Северной Кореи.
В честь военных из КНДР в населённых пунктах российского приграничного региона будут названы улицы и площади, также будут установлены памятники, приводит слова Мацегоры Центральное телеграфное агентство Кореи (ИТАК).

Посол уточнил, что памятники и улицы в честь северокорейских военных появятся населённых пунктах, которые были возвращены ВС РФ после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

Мацегора подчеркнул, что участие бойцов из КНДР в боевых действиях подтвердило, что Россия и Северная Корея являются союзниками в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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Канцлер ФРГ заявил о возможности договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине
Канцлер Германии Мерц надеется на 30-дневное прекращение огня на Украине
09 мая 2025, 17:51

Фото: iStock/3dmitry

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Мерц отметил, что полностью разделяет инициативу президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня. Он добавил, что эту позицию также поддерживают правительства Франции, Великобритании и Польши.

Ранее лидер Финляндии Александр Стубб также заявил, что коалиция поддерживающих Украину стран заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные.

Напомним, что в настоящее время действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Правда украинская сторона его активно нарушает.

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ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз, сообщили в Минобороны
09 мая 2025, 16:46

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские войска 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. 9 мая украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через границу Курской и Белгородской области, а также 15 атак и разведку боем.

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Замгубернатора Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на здание правительства
Гладков: сотрудник Росгвардии и замгубернатора пострадали при атаке дрона ВСУ
09 мая 2025, 14:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

Сотрудник Росгвардии и замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц пострадал во время атаки украинского беспилотника по зданию правительства региона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра, а Лоренцу диагностировали сотрясение и акубаротравму (травма в результате действия акустической взрывной волны).

В настоящее время обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Гладков писал ранее, что украинский беспилотник на фоне объявленного перемирия атаковал здание правительства Белгородской области. Атака не сказалась на проведении праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы.

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#атака
#белгородская область
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«Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан
В Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан
09 мая 2025, 13:36

Фото: iStock/Sapozhnikov Pavel

В Израиле участники акции «Бессмертный полк» 9 мая сбросили в фонтан украинца, который хотел сорвать шествие. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что инцидент произошёл в Хайфе. Проукраинский активист пытался сорвать акцию, придя с плакатом, на котором было написано: «Не марайте дедов, они не бомбили Киев!».

Участники шествия оперативно среагировали на неадекватно настроенного мужчину и толкнули его в фонтан.

«Вон отсюда, тварь! Вон отсюда, тварь!», – кричали провокатору участники шествия.
Мужчина от падения не пострадал, но сильно промок.

После произошедшего другой русский мужчина попытался прогнать «бандеровцев» ​с шествия.

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Подорвавшийся на мине российский боец Велес рассказал о своём первом ранении
09 мая 2025, 13:09

Фото: iStock/Sapozhnikov Pavel

Боец Вооружённых Сил России с позывным «Велес», подорвавшийся на мине в Херсонской области вместе со своим товарищем с позывным «Есаул» и записавший видео в ожидании эвакуации, рассказал о своём первом тяжёлом ранении.
«Вражеский танк начал «разбирать» нашу полосу и сделал ровно 12 выстрелов. 12-й выстрел пришелся рядом с моим окопом. Осколочный фугасный снаряд. Меня на ящик откинуло. У меня был «прошит» череп насквозь. Там стоят сейчас две пластины — спереди и сзади. По сути, я не должен был выжить», — сказал боец корреспонденту RT.
Он рассказал, что прошёл двухгодичный курс реабилитации, а потом снова вернулся на специальную военную операцию.

Ранее сообщалось, что Велес вместе со своим боевым товарищем Есаулом подорвался на мине и записал прощальное видео. Велес лишился ноги, а Есаул умер от потери крови.

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