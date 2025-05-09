В Курской области установят памятники и назовут улицы в честь северокорейских военных

Северокорейские военные более восьми месяцев помогали российским бойцам возвращать контроль над занятыми ВСУ территориями в Курской области. Посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, что их участие в освобождении региона подтвердило союзничество России и Северной Кореи.