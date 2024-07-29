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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 39 беспилотников ВСУ над пятью областями
29 июля 2024, 07:42
Фото: istock / NiseriN

Фото: istock / NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девятнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Курской областью, девять – над Белгородской областью, три – над Воронежской областью, пять – над Брянской областью, три – над Ленинградской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев к концу ноября 2024 года подготовит план по достижению мира. Перед этим украинские власти подробно обсудят вопросы территориальной целостности с другими странами.

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