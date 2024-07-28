В Харькове поразили транспортное предприятие

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Вооруженные силы РФ поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, размещенном в Телеграм-канале ведомства.
«В 11 часов россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — сказал представитель прокуратуры.По его словам, пострадавших и погибших в результате ударов нет. Деталей о последствиях атаки Чубенко не раскрыл.
До этого украинские информагентства сообщили о двух взрывах в Харькове, которые позвучали на фоне воздушной тревоги.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Алина Юрчак