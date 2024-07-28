Российские военные сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР

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Вооруженные силы РФ освобождением села Прогресс в ДНР сковали логистику украинской армии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
«Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в ж/д ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — рассказал собеседник издания.Помимо этого, как отмечает источник, из-за одновременного взятия села Евгеновка, находящегося восточнее Прогресса, появляется возможность выровнять линию фронта. Вместе с этим два упомянутых населенных пункта серьезно расширяют зону влияния российской армии на этом направлении.
Освободить Прогресс и Евгеновку удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр».
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Алина Юрчак