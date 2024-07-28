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Российские войска сформировали «дугу наступления» в Донецкой народной республике (ДНР), заявило издание Washington Post (WP).
Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России планируют занять транспортный узел в Покровске. До этого российские войска создали угрожающую ситуацию под Харьковом, позволив Вооруженным силам Украины (ВСУ) перебросить туда свои войска. Этот маневр позволил российским силам продвинуться в направлении Часов Яра, Торецка и Очертина, подчеркивает издание.
В конце июня советник ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские войска оставили стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, войска ВСУ находятся не в лучшем состоянии из-за давления со стороны российских бойцов.
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«Это умная стратегия: вы сначала пробуете сконцентрировать силы противника на одном направлении, а затем отвлекаете их на другом», – заявил украинский командир батальона с позывным Гений.
В конце июня советник ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские войска оставили стратегически важные позиции под Торецком. По его словам, войска ВСУ находятся не в лучшем состоянии из-за давления со стороны российских бойцов.
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Александр Климов