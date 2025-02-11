Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, большая часть беспилотников была сбита над Саратовской областью — 18 аппаратов. Также было зафиксировано уничтожение 13 БПЛА над Ростовской областью, 6 — над Брянской областью, 2 — над Волгоградской областью и 1 — над Белгородской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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