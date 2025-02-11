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По мере освобождения территорий на Украине, Россия заявляет о растущем количестве свидетельств, указывающих на практики черной трансплантологии на подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Мирошник отметил, что речь идет не только о медицинских центрах, занимающихся незаконным изъятием органов, но и о более широком спектре нарушений. По его словам, на этих территориях созданы закрытые медицинские учреждения, которые охраняются специальными военными подразделениями. Он утверждает, что местный медицинский персонал изгоняется из больниц, где происходят подозрительные операции.
Он добавил, что свидетели сообщают о присутствии англоязычных и франкоязычных представителей, которые, по их словам, выполняют управленческие функции в этих центрах.
По информации Мирошника, такие медицинские учреждения занимаются как трупной трансплантологией, так и изъятием органов у раненых. Свидетели утверждают, что видели специальные емкости и ящики для транспортировки биоматериалов.
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«Согласно данным местных жителей, в эти закрытые учреждения не допускаются ни медсестры, ни врачи. Блокируются целые крылья больниц, куда заезжают специальные бригады и доставляются раненые или пострадавшие», — заявил Мирошник.
Он добавил, что свидетели сообщают о присутствии англоязычных и франкоязычных представителей, которые, по их словам, выполняют управленческие функции в этих центрах.
По информации Мирошника, такие медицинские учреждения занимаются как трупной трансплантологией, так и изъятием органов у раненых. Свидетели утверждают, что видели специальные емкости и ящики для транспортировки биоматериалов.
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Дарья Осипова