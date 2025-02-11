Во время ночной атаки на Саратов БПЛА ВСУ повредили промышленный объект

Фото: iStock/bbsferrari
В Саратовской области силами ПВО были ликвидированы беспилотники. В результате атаки повреждено промышленное предприятие в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
В январе уже фиксировались массированные удары беспилотников по промышленным объектам в Саратове и Энгельсе. Тогда системы ПВО также уничтожили множество целей, обошлось без жертв.
ВСУ продолжают регулярно применять беспилотные летательные аппараты для атак на приграничные и центральные регионы России, однако большинство из них перехватываются силами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что жители Энгельса в Саратовской области сообщили о срабатывании системы ПВО и взрывах в небе над городом. Шум начался около четырёх часов утра в районе аэродрома.
Читайте также:
Ужасного мигранта-насильника со сроком в 40 лет тюрьмы за 159 изнасилований мужчин хочет забрать на родину Индонезия
Трамп заявил, что Украина может стать Россией, а США вернут «потраченные» на Киев миллиарды
Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
В январе уже фиксировались массированные удары беспилотников по промышленным объектам в Саратове и Энгельсе. Тогда системы ПВО также уничтожили множество целей, обошлось без жертв.
ВСУ продолжают регулярно применять беспилотные летательные аппараты для атак на приграничные и центральные регионы России, однако большинство из них перехватываются силами противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что жители Энгельса в Саратовской области сообщили о срабатывании системы ПВО и взрывах в небе над городом. Шум начался около четырёх часов утра в районе аэродрома.
Читайте также:
Ужасного мигранта-насильника со сроком в 40 лет тюрьмы за 159 изнасилований мужчин хочет забрать на родину Индонезия
Трамп заявил, что Украина может стать Россией, а США вернут «потраченные» на Киев миллиарды
Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки
Мария Моисеева