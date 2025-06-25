Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
ПВО России перехватила 18 украинских беспилотников за одну ночь
В ночь с 24 на 25 июня дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно данным, перехваты происходили в различных регионах страны:
- Ростовская область: 7 БПЛА;
- Республика Крым: 4 БПЛА;
- Краснодарский край: 2 БПЛА;
- Курская область: 2 БПЛА;
- Акватория Черного моря: 2 БПЛА;
- Брянская область: 1 БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.