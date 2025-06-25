Пушилин: в ДНР необходимо восстановить порядка 16 тысяч объектов
Порядка 16 тысяч объектов необходимо восстановить на уже освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.
«Предстоит еще не менее 16 тысяч по тем территориям, которые уже на данный момент освобождены, восстановить», — рассказал Пушилин агентству РИА Новости.
Глава ДНР отметил, что уже сейчас в регионе удалось восстановить около 20 тысяч объектов. Следом в восстановлении нуждается еще не менее 16 тысяч объектов. Как уточнил Пушилин, восстановлению подлежат не только те объекты, которые были разрушены во время боевых действий, но и те, которые пострадали из-за халатности властей Украины.