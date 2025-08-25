Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
В минувшую ночь дежурные средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. По информации МО РФ, инциденты произошли в различных регионах страны.
По информации военного ведомства, 7 БПЛА были сбиты над Смоленской областью, 6 — над Брянской областью, 3 — над Орловской областью, 3 — над Московским регионом, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 1 — над Калужской областью, 1 — над Тверской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: