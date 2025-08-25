Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

25 августа 2025, 07:38

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 21 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

В минувшую ночь дежурные средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. По информации МО РФ, инциденты произошли в различных регионах страны.