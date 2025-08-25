Киев увеличил число ударов по РФ до 430 в сутки после саммита на Аляске
Количество ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории России возросло с 300 до 430 в сутки после саммита президентов РФ и США на Аляске 15 августа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, подчеркнув, что 90% пострадавших стали жертвами атак беспилотников.
Родион Мирошник в интервью «Известиям» сообщил, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске интенсивность атак ВСУ по гражданским объектам России значительно увеличилась:
«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420-430».
Он отметил, что рост числа пострадавших связан с увеличением массированных ударов БПЛА, на которые приходится порядка 90% жертв. В частности, в Донецке из-за одного прилета системы HIMARS пострадал 21 человек.
Посол МИД РФ акцентировал, что удары наносятся преднамеренно и целенаправленно по гражданским объектам:
«Это прямой приказ наносить удары. Главная задача в том, чтобы население задумалось о возможностях страны его защитить. И в данном случае это терроризм».
Он добавил, что ни одна страна в мире не способна полностью защититься от терроризма, рассчитанного на гражданское население для достижения политического эффекта.
Саммит на Аляске 15 августа, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта, стал катализатором эскалации. Ранее Мирошник связывал атаки на Белгород с «истерикой киевского режима» перед переговорами. В МИД РФ также предупреждали о возможных провокациях Киева для срыва диалога между Москвой и Вашингтоном.