Киев увеличил число ударов по РФ до 430 в сутки после саммита на Аляске

25 августа 2025, 01:40

Фото: Istock/Irina Piskova

Количество ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории России возросло с 300 до 430 в сутки после саммита президентов РФ и США на Аляске 15 августа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, подчеркнув, что 90% пострадавших стали жертвами атак беспилотников.





Родион Мирошник в интервью «Известиям» сообщил, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске интенсивность атак ВСУ по гражданским объектам России значительно увеличилась:





«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420-430».

«Это прямой приказ наносить удары. Главная задача в том, чтобы население задумалось о возможностях страны его защитить. И в данном случае это терроризм».