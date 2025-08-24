Сергей Лавров заявил, что российские удары по военным объектам Украины обоснованы

24 августа 2025, 23:08

Лавров: иностранный капитал не даёт иммунитет заводам на Украине

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наличие иностранного капитала на украинских заводах, производящих вооружение, не защищает их от ударов. Об этом он сообщил в интервью NBC News, отвечая на вопрос об атаке на предприятие американской компании у границы с Венгрией.