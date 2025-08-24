Сергей Лавров заявил, что российские удары по военным объектам Украины обоснованы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наличие иностранного капитала на украинских заводах, производящих вооружение, не защищает их от ударов. Об этом он сообщил в интервью NBC News, отвечая на вопрос об атаке на предприятие американской компании у границы с Венгрией.
Глава МИД РФ подчеркнул, что российские войска наносят удары исключительно по военным объектам, опираясь на надёжные разведданные. Лавров назвал «империалистическим» подход, при котором иностранные владельцы считают свои активы на Украине неприкосновенными.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по заводу электроники в Закарпатской области, принадлежащему американской компании.
В Вашингтоне назвали инцидент «нарушением международного права», однако в Москве заявили, что предприятие использовалось для производства военных компонентов.
