Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

16 сентября 2025, 07:49

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 87 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Прошлой ночью российские средства ПВО успешно нейтрализовали 87 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны РФ.