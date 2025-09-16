Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Прошлой ночью российские средства ПВО успешно нейтрализовали 87 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Курской областью — 30. В Ставропольском крае нейтрализовали 18 дронов, а в Ростовской области сбили 11. В Брянской области ликвидировали 10 БПЛА, в Тульской — 5, а в Рязанской — 4. На территории Крыма было уничтожено 3 беспилотника, по 2 дрона нейтрализовали над Волгоградской и Воронежской областями. Один БПЛА сбили над Нижегородской областью и один — в акватории Черного моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
