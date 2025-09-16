ВСУ не может обеспечить дронами новую роту БПЛА
156-я отдельная механизированная бригада ВСУ столкнулась с серьезной нехваткой БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.
На сумском направлении украинское командование продолжает увеличивать количество подразделений, работающих с беспилотниками. В 156-й бригаде создали новую роту БПЛА, но обеспечить ее дронами не удалось.
Отмечается, что проблема с поставками стала острой, решение переложили на волонтеров. Теперь финансирование для обеспечения роты беспилотниками зависит от пожертвований украинских граждан.
