Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области

16 сентября 2025, 06:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО перехватили и уничтожили дроны ВСУ в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что воздушная атака была отражена в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.



В результате ночной атаки в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский произошло возгорание сухой травы. Огонь оперативно ликвидировали.





«Никто из людей не пострадал», — подчеркнул Слюсарь.