Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в пяти районах Ростовской области
Силы ПВО перехватили и уничтожили дроны ВСУ в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что воздушная атака была отражена в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.
В результате ночной атаки в Верхнедонском районе у хутора Солонцовский произошло возгорание сухой травы. Огонь оперативно ликвидировали.
«Никто из людей не пострадал», — подчеркнул Слюсарь.
Арестованный в Москве по подозрению в терроризме подросток проживал в подвале
Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется. Ситуация в регионе остается под контролем.
Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.
Ее обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в ведении так называемой «агрессивной войны».