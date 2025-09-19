Военные РФ уничтожили два автомобиля с живой силой и миномет ВСУ
Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой и миномет ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, противник был обнаружен во время ротации расчетами 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности. FPV-дроны нанесли прямые удары по автомобилям и уничтожили личный состав, который находился в транспортных средствах.
Рогов рассказал об истерике на Украине из-за нового тактического знака на грузовике РФ
В ходе дополнительной разведки наблюдатели выявили замаскированный 120-миллиметровый миномет. По нему выстрелили из гаубицы «Мста-Б» — вражеский объект не выдержал прямого попадания.
Ранее сообщалось, что в России выявили новую схему мошенничества. Она направлена на участников СВО и членов их семей.
Злоумышленники создают поддельные сайты благотворительных фондов. Там они под предлогом финансовой поддержки участников боевых действий предлагают ежемесячные выплаты по 500 тысяч рублей через несуществующую инвестиционную программу.