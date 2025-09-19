Военные РФ уничтожили два автомобиля с живой силой и миномет ВСУ

19 сентября 2025, 06:22

Фото: iStock/IherPhoto

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой и миномет ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.





Согласно информации ведомства, противник был обнаружен во время ротации расчетами 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности. FPV-дроны нанесли прямые удары по автомобилям и уничтожили личный состав, который находился в транспортных средствах.



