Военные РФ уничтожили два автомобиля с живой силой и миномет ВСУ

Операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили два автомобиля с живой силой и миномет ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.



Согласно информации ведомства, противник был обнаружен во время ротации расчетами 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности. FPV-дроны нанесли прямые удары по автомобилям и уничтожили личный состав, который находился в транспортных средствах.

В ходе дополнительной разведки наблюдатели выявили замаскированный 120-миллиметровый миномет. По нему выстрелили из гаубицы «Мста-Б» — вражеский объект не выдержал прямого попадания.

Ранее сообщалось, что в России выявили новую схему мошенничества. Она направлена на участников СВО и членов их семей.

Злоумышленники создают поддельные сайты благотворительных фондов. Там они под предлогом финансовой поддержки участников боевых действий предлагают ежемесячные выплаты по 500 тысяч рублей через несуществующую инвестиционную программу.
