19 сентября 2025, 00:20

Журналист Христофору: Французский народ заплатит за одержимость Макрона Зеленским

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради увеличения помощи Украине. Такое заявление сделал кипрский журналист Алекс Христофору в своих соцсетях, пишет РИА Новости.





По его мнению, политика Макрона привела к введению «режима жесткой экономии» во Франции. Население недовольно, наблюдаются массовые протесты.





«Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским», — отметил журналист.