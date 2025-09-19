«За некомпетентность заплатит народ»: Макрона обвинили в одержимости Зеленским
Журналист Христофору: Французский народ заплатит за одержимость Макрона Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради увеличения помощи Украине. Такое заявление сделал кипрский журналист Алекс Христофору в своих соцсетях, пишет РИА Новости.
По его мнению, политика Макрона привела к введению «режима жесткой экономии» во Франции. Население недовольно, наблюдаются массовые протесты.
«Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским», — отметил журналист.Он уверен, что политическое выживание французского лидера окажется под угрозой, если тот не изменит приоритеты.
12 сентября сообщалось, что во Франции 104 депутата от различных политических партий инициировали процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. Проект резолюции о запуске процедуры по отрешению французского лидера от власти был запущен в прошлый вторник.
Это уже не первая попытка объявить импичмент Макрону, однако в прошлый раз (2024 год) законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию.