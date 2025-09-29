ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого наемника из США

29 сентября 2025, 07:50

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Запорожской области во время боя в Малых Щербаках украинские военнослужащие оставили раненого американского наемника. Об этом рассказал штурмовик группировки «Днепр» с позывным «Увар» в беседе с РИА Новости.