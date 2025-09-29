ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого наемника из США
В Запорожской области во время боя в Малых Щербаках украинские военнослужащие оставили раненого американского наемника. Об этом рассказал штурмовик группировки «Днепр» с позывным «Увар» в беседе с РИА Новости.
9 мая 2025 года отряд спецназа ГУР Украины пытался атаковать российские позиции. В ходе операции один из боевиков получил ранения. По словам «Увара», украинцы бросили его, несмотря на то что он оставался в сознании и мог говорить. Российские бойцы предлагали ему сдаться, но сослуживцы не позволили взять его в плен.
После ранения по дому, где находились военные ВС РФ, нанесла удар артиллерия ВСУ. Затем начали действовать ударные дроны, которые мешали подойти к раненому. В результате оставшиеся в живых бойцы российской стороны эвакуировались, не забрав американца.
