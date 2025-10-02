СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области, показывая пытки отца

02 октября 2025, 07:20

Фото: iStock/reflection_art

Жительница Шебекино, Анастасия Быкова, рассказала о шокирующем инциденте. Сотрудники СБУ пытались ее завербовать, угрожая расправой над отцом. Об этом пишет РИА Новости.