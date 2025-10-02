СБУ пытались завербовать жительницу Белгородской области, показывая пытки отца
Жительница Шебекино, Анастасия Быкова, рассказала о шокирующем инциденте. Сотрудники СБУ пытались ее завербовать, угрожая расправой над отцом. Об этом пишет РИА Новости.
Девушка пережила длительный допрос, во время которого ей показывали видео с избиением родственника. Анастасия сообщила, что трое мужчин применяли физическую силу и записывали происходящее на камеру. В течение полутора часов они требовали от нее доступ к аккаунту в Telegram и информацию о передвижениях российской военной техники.
После допроса с ней связались снова, но уже через письменные сообщения. В них сотрудники СБУ заявили, что если она хочет защитить жизнь отца, ей нужно наблюдать за военными в Шебекино.
Родственник Анастасии скончался 8 сентября. Она утверждает, что причиной смерти назвали отравление алкоголем без предоставления подтверждающих документов.
