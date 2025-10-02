02 октября 2025, 06:56

РИАН: ВСУ понесли огромные потери у Волчанска из-за отъезда офицеров на праздник

Фото: iStock/Alex Kochev

Пятьдесят седьмая мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла огромные потери в районе Волчанска Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.





По предоставленной информации, подразделение ВСУ потеряло более трех десятков военнослужащих из-за дезорганизации в своих рядах.





«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады (...) понесли огромные потери из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев», — говорится в публикации.