ВСУ понесли огромные потери в Харьковской области из-за решения офицеров отметить праздник
Пятьдесят седьмая мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла огромные потери в районе Волчанска Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По предоставленной информации, подразделение ВСУ потеряло более трех десятков военнослужащих из-за дезорганизации в своих рядах.
«Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады (...) понесли огромные потери из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев», — говорится в публикации.
В российских силовых структурах предположили, что офицерского состава ВСУ не было на позициях из-за праздничных мероприятий по случаю Дня защитника Украины. Он отмечается 1 октября.
Вчера военный корреспондент Даниил Безсонов сообщил, что ресторан «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области попал под ракетную атаку. В нем находилось большое количество украинских военнослужащих, прибывших минимум на трех автобусах.